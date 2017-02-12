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Стас Пьеха и Тимур Вайнштейн
© Sputnik.

Пьеха о проекте "Ты супер!": для детей это одновременно и сказка, и "сюр"

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (24)
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Проект понравился певцу Стасу Пьеха, потому что это не стопроцентно развлекательное шоу, а проект, который имеет благую цель, проект, где можно быть реально полезным, а не только привлекать аудиторию.

"Я не пожалел, что согласился принять участие в проекте. Хочу узнать историю каждого ребенка", — сказал в интервью радио Sputnik Пьеха.

По результатам предварительного кастинга международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Абхазию в новом телешоу будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба, учащаяся Очымчырской школы-интерната. 

11 февраля на телеканале НТВ стартует конкурс с одной из самых обширных географий в истории отечественного телевидения. "Ты супер!" подарит шанс талантливым детям из постсоветского пространства заявить о себе. 

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (24)

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