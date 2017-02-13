Ануа: все кандидаты в депутаты прошли экспертизу нарколога

"Все кандидаты в депутаты проходят освидетельствование на предмет употребления наркотических средств, проверяется база данных — состояли ли они на учете ранее или ныне состоят на учете, доставлялись ли сотрудниками милиции на освидетельствование. Все кандидаты без исключения прошли эту процедуру", — сообщила нарколог.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.