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Ирма Ануа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ануа: все кандидаты в депутаты прошли экспертизу нарколога

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (16)
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О том, как кандидаты в депутаты проходили экспертизу в Республиканском наркологическом диспансере, рассказала главный нарколог страны Ирма Ануа.

"Все кандидаты в депутаты проходят освидетельствование на предмет употребления наркотических средств, проверяется база данных — состояли ли они на учете ранее или ныне состоят на учете, доставлялись ли сотрудниками милиции на освидетельствование. Все кандидаты без исключения прошли эту процедуру", — сообщила нарколог. 

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.
Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (16)

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