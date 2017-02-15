Шазина Агрба: планируем выпустить неизданные произведения Искандера

"Основная цель создания фонда – это с достоинством нести дальше имя и наследие Фазиля Абдуловича, суметь, правильно перерабатывая все то, что оставил он нам, тот богатейший духовный вклад в абхазскую и мировую культуру и философию. Суметь правильно все это использовать", — считает директор фонда Искандера Шазина Агрба.

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".