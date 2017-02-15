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Щазина Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шазина Агрба: планируем выпустить неизданные произведения Искандера

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Темы:
Наш Фазиль (62)
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О создании, целях и планах Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера "Стоянка Человека" рассказали на радио Sputnik Абхазия учредители фонда.

"Основная цель создания фонда – это с достоинством нести дальше имя и наследие Фазиля Абдуловича, суметь, правильно перерабатывая все то, что оставил он нам, тот богатейший духовный вклад в абхазскую и мировую культуру и философию. Суметь правильно все это использовать", — считает директор фонда Искандера Шазина Агрба. 

  

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".

Темы:
Наш Фазиль (62)

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