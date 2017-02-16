Галустян: у всех СМИ должны быть одинаковые правила игры

Согласно принятым изменениям, все новые интернет-ресурсы обязательно должны пройти регистрацию в Министерстве юстиции Абхазии, сообщил депутат Народного Собрания Левон Галустян.

"В последнее время наблюдается рост сетевых изданий, и часто их деятельность вызывает вопросы у наших граждан, так как некоторые сталкиваются с дискриминационной информацией, по отношению к другим осуществляется целенаправленная информационная война", — сообщил депутат.

Были случаи, когда появлялись сайты-однодневки, на страницах которых появлялась не совсем правдивая информация, порочащая честь и достоинство граждан Абхазии, которые никак не могли защитить себя, так как у ресурсов не было никаких выходных данных, рассказал депутат.



