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Левон Галустян.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Галустян: у всех СМИ должны быть одинаковые правила игры

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Народное Собрание – Парламент Абхазии внес изменения в закон "О средствах массовой информации" на заседании в пятницу 10 февраля.

Согласно принятым изменениям, все новые интернет-ресурсы обязательно должны пройти регистрацию в Министерстве юстиции Абхазии, сообщил депутат Народного Собрания Левон Галустян.

"В последнее время наблюдается рост сетевых изданий, и часто их деятельность вызывает вопросы у наших граждан, так как некоторые сталкиваются с дискриминационной информацией, по отношению к другим осуществляется целенаправленная информационная война", — сообщил депутат.

Были случаи, когда появлялись сайты-однодневки, на страницах которых появлялась не совсем правдивая информация, порочащая честь и достоинство граждан Абхазии, которые никак не могли защитить себя, так как у ресурсов не было никаких выходных данных, рассказал депутат.  


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