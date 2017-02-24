Минкульт: в Абхазии появится памятник Георгию Дзидзария

Как отметила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия, проект памятника видному общественному деятелю, доктору исторических наук Георгию Дзидзария большинством голосов получил первое место.

"При изготовлении памятника будет использоваться бронза. Разные люди будут работать над памятником и обсуждать, где бы он лучше смотрелся. Памятник Георгию Дзидзария - это и произведение искусства, и память о человеке, о целом периоде истории Абхазии", — отметил Кобахия.