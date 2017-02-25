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Психолог Надежда Уффельманн
© Sputnik.

Уффельманн: проект "Ты супер!" - это большая семья

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Психолог проекта "Ты супер!" Надежда Уффельманн рассказала об участниках проекта.

"На протяжении большого количества времени я работаю в реалити-проектах.  Я отбираю людей, сопровождаю их участие. Они необыкновенные, яркие и замечательные. Они разные, настоящие.  Это не просто реалити-шоу, это конкурс талантов", — отметила в интервью радио Sputnik Уффельманн.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.
Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.
Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

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