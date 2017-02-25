Уффельманн: проект "Ты супер!" - это большая семья

"На протяжении большого количества времени я работаю в реалити-проектах. Я отбираю людей, сопровождаю их участие. Они необыкновенные, яркие и замечательные. Они разные, настоящие. Это не просто реалити-шоу, это конкурс талантов", — отметила в интервью радио Sputnik Уффельманн.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.