Ярыгин: Билден предпочел высокой должности семейный бизнес

"Министр армии и министр флота – они не являются теми должностями, которые входят непосредственно в Кабинет Министров, они подчинены министру обороны. Это такие должности, которые не допускают наличия конфликта интересов — политических и коммерческих — у одного и того же лица. И те люди, которые отказались от этих должностей, имеют крупные финансовые интересы. То есть у Билдена могут быть конфликтные интересы, которые впоследствии могут интерпретироваться оппозицией Трампа как претензии, которые не позволят эффективно осуществлять свою работу на должностях, на которые Трамп этих лиц номинирует", — сказал Ярыгин.

Ранее от должности министра армии по тем же причинам отказался бизнесмен Винсент Виола.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>