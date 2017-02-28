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Григорий Ярыгин
© Фото: abnews.ru

Ярыгин: Билден предпочел высокой должности семейный бизнес

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Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, предприниматель и бывший ветеран военной разведки Григорий Ярыгин рассказал в интервью Sputnik, почему Филипп Билден предпочел высокой должности семейный бизнес.

"Министр армии и министр флота – они не являются теми должностями, которые входят непосредственно в Кабинет Министров, они подчинены министру обороны. Это такие должности, которые не допускают наличия конфликта интересов — политических и коммерческих — у одного и того же лица. И те люди, которые отказались от этих должностей, имеют крупные финансовые интересы. То есть у Билдена могут быть конфликтные интересы, которые впоследствии могут интерпретироваться оппозицией Трампа как претензии, которые не позволят эффективно осуществлять свою работу на должностях, на которые Трамп этих лиц номинирует", — сказал Ярыгин.

Ранее от должности министра армии по тем же причинам отказался бизнесмен Винсент Виола.

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