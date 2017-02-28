16:11 28 Февраля 2017
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Заур Шалашаа
© Sputnik. Томас Тхайцук

Экспертизу законопроетов будет проводить Институт экономики и права Абхазии

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Экспертизу проектов законов и международных договоров Абхазии будет проводить Институт экономики и права Академии Наук Абхазии, рассказал Доктор экономических наук Заур Шалашаа.

"Основная наша задача, чтобы "сырые" документы не были приняты в качестве законодательных актов, чтобы потом это не вызывало в обществе разного рода недопонимания, будем разъяснительную работу в том числе проводить среди населения публично, через средства массовой информации", — сказал Шалашаа.

Также будут проводиться исследования проблем социально-экономического развития Абхазии с участием специалистов, экономистов, юристов Абхазии и России, планируется сотрудничество с уже существующими организациями АГУ, ЦСИ и другими.

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