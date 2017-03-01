18:02 01 Марта 2017
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Маврик Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Начальник отдела гражданской защиты: мы готовимся к любым ЧС

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О задачах гражданской обороны в мирное и военное время рассказал начальник отдела гражданской защиты и поиска пропавших без вести МЧС Абхазии Маврик Амичба.

"В мирное время проводится комплекс мероприятий не только по подготовке к боевым действиям, но также в нашу сферу входят и чрезвычайные ситуации разного характера, техногенного и природного. По сути, сейчас гражданская оборона находится в составе МЧС Абхазии", — пояснил Амичба. 

Основными задачами отдела является: мониторинг ситуации в различных районах, то есть в каком состоянии находится жилищный фонд, какое население в каждом районе, чтобы знать, какая техника и в каком количестве понадобится для эвакуации жителей конкретного района, добавил начальник отдела гражданской защиты. 

 

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