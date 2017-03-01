Начальник отдела гражданской защиты: мы готовимся к любым ЧС

"В мирное время проводится комплекс мероприятий не только по подготовке к боевым действиям, но также в нашу сферу входят и чрезвычайные ситуации разного характера, техногенного и природного. По сути, сейчас гражданская оборона находится в составе МЧС Абхазии", — пояснил Амичба.

Основными задачами отдела является: мониторинг ситуации в различных районах, то есть в каком состоянии находится жилищный фонд, какое население в каждом районе, чтобы знать, какая техника и в каком количестве понадобится для эвакуации жителей конкретного района, добавил начальник отдела гражданской защиты.