Россотрудничество: для Абхазии выделено 150 мест в вузах России

"Для Абхазии в этом году было выделено 150 мест на все направления образования.

Изначально было зарегистрировано более 400 заявок. Допущены к экзаменам 250 человек.

Абитуриенты в анкетах указывали вузы, в которых хотели бы учиться. Вузы, исходя из количества мест, которые у них есть, и исходя из своих планов приема, выбирают кандидатов, которые выбрали этот вуз в своей анкете. Если вузы откажутся и не примут кандидата, тогда Министерство образования России самостоятельно определит вуз, в который кандидат отправится учиться. Это будет происходить в течение нескольких месяцев", — рассказал Кононов.