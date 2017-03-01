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Дмитрий Кононов
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Россотрудничество: для Абхазии выделено 150 мест в вузах России

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Консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов рассказал в интервью Sputnik Абхазия о том, как поступали абхазские абитуриенты в российские ВУЗы.

"Для Абхазии в этом году было выделено 150 мест на все направления образования.

Изначально было  зарегистрировано более 400 заявок. Допущены к экзаменам 250 человек.

Абитуриенты в анкетах указывали вузы, в которых хотели бы учиться. Вузы, исходя из количества мест, которые у них есть,  и исходя из своих планов приема, выбирают кандидатов, которые выбрали этот вуз в своей анкете. Если вузы откажутся и не примут кандидата, тогда Министерство образования России самостоятельно определит вуз, в который кандидат отправится учиться. Это будет происходить в течение нескольких месяцев", — рассказал Кононов.

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