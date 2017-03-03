Бжания об оружии: у граждан должна быть возможность обеспечить свою безопасность

"Кроме того, я считаю, что дело безопасности граждан — не исключительно дело милиции и органов безопасности. Каждый гражданин может быть субъектом собственной безопасности и граждан, которые его окружают", — сказал Бжания.

Ахра Бжания отметил, что закон "Об оружии" не должен быть законом "О запрете оружия".

"Это должен быть закон, который четко регламентирует правила оборота, хранения, ношения оружия. В Абхазии испокон веков была очень развита культура ношения оружия, люди знали, что такое оружие, знали, как с ним обращаться, относились к нему уважительно. Никогда они не позволяли себе ничего лишнего только из-за того, что у них есть это оружие", — подчеркнул депутат.

Парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект "Об оружии" на заседании в четверг 2 марта. Документ призван регулировать правовые отношения в сфере оборота оружия.