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Лев Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

МЧС: в Абхазии гектарами горят поля

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Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния рассказал Sputnik Абхазия, почему в Абхазии наблюдаются пожары и как с ними бороться.

"Ситуация сейчас такая, что практически круглосуточно работают наши пожарные.

Основная причина — это человеческий фактор. Это поджоги, поля очищают для сельского хозяйства. В такие солнечные дни огонь мгновенно распространяется, и его сложно локализовать. Только 9 марта было зафиксировано свыше 50 выездов. В районе села Кындыг горело несколько десятков гектаров, вся служба была направлена на тушение этого пожара, чтобы не допустить распространения огня, в том числе и на жилые дома",  - сказал Квициния.

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