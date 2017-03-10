МЧС: в Абхазии гектарами горят поля

"Ситуация сейчас такая, что практически круглосуточно работают наши пожарные.

Основная причина — это человеческий фактор. Это поджоги, поля очищают для сельского хозяйства. В такие солнечные дни огонь мгновенно распространяется, и его сложно локализовать. Только 9 марта было зафиксировано свыше 50 выездов. В районе села Кындыг горело несколько десятков гектаров, вся служба была направлена на тушение этого пожара, чтобы не допустить распространения огня, в том числе и на жилые дома", - сказал Квициния.