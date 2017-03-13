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Гарри Купалба и Городецкая Елена
© Sputnik / Томас Тхайцук

Купалба: Абхазия могла бы перенять систему выборов Приднестровья

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (109)
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Наблюдатели Елена Городецкая и Гарри Купалба в интервью Sputnik Абхазия рассказали о том, как прошли выборы в Парламент Абхазии.

"Побывали на более чем 20 участках –  в Гагрском, Гудаутском, Сухумском районах и в городе Сухум. Ни один наблюдатель не пожаловался нам ни по какому вопросу",  - сказала Городецкая.

"В законодательстве Абхазии и Приднестровья есть общие моменты, есть и отличия. В ПМР выборы проводятся в один тур. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество голосов. Такой принцип заложен во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации. По своему опыту могу сказать, что можно было бы перейти на этот принцип – исключить второй тур", — сказал Купалба.


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (109)

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