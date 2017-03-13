Купалба: Абхазия могла бы перенять систему выборов Приднестровья

"Побывали на более чем 20 участках – в Гагрском, Гудаутском, Сухумском районах и в городе Сухум. Ни один наблюдатель не пожаловался нам ни по какому вопросу", - сказала Городецкая.

"В законодательстве Абхазии и Приднестровья есть общие моменты, есть и отличия. В ПМР выборы проводятся в один тур. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество голосов. Такой принцип заложен во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации. По своему опыту могу сказать, что можно было бы перейти на этот принцип – исключить второй тур", — сказал Купалба.



