Тужба: люди с большим удовольствием пойдут служить в ОГВ

"Раз подписано соглашение, будут люди, которые с большим удовольствием пойдут служить, потому что мало рабочих мест и, самое главное, люди будут готовы встать на защиту своей родины", — сказал Тужба.
"Раз подписано соглашение, будут люди, которые с большим удовольствием пойдут служить, потому что мало рабочих мест и, самое главное, люди будут готовы встать на защиту своей родины", — сказал Тужба.
В пятницу 17 марта футбольный клуб "Нарт" сыграет с командой "Афон" за Суперкубок Абхазии.
День открытых дверей провел Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, куда уже с утра шли посетители - школьники, студенты, матери погибших и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.
Концерт памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в филармонии в четверг 16 марта в 18.00.