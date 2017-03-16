16:15 16 Марта 2017
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Нугзар Туржба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба: люди с большим удовольствием пойдут служить в ОГВ

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Молодого призывника взять в объединенную группировку войск Абхазии и России просто не получится, так как солдат должен быть хорошо обучен, считает военный комиссар Абхазии Нугзар Тужба.

"Раз подписано соглашение, будут люди, которые с большим удовольствием пойдут служить, потому что мало рабочих мест и, самое главное, люди будут готовы встать на защиту своей родины", — сказал Тужба.

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