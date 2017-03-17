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Джума Кварацхелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварацхелия: участие вратаря Бондаренко в ЧЕ ConIFA под вопросом

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Темы:
Спортивная Абхазия (92)
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На сборной Абхазии по футболу в Чемпионате Европы по версии ConIFA лежит большая ответственность, так как это действующие чемпионы мира, считает президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

"Участие вратаря Бондаренко под вопросом, так как он планировал завершить свою карьеру, но нам хотелось бы, чтоб он остался в своем клубе и подготовился. Мы на это надеемся", — добавил президент ФФА.

Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. Всего в чемпионате примут участие восемь команд. Две команды попали на соревнования без жеребьевки, это Падания — действующий чемпион Европы,  команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке.  

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд. 

Темы:
Спортивная Абхазия (92)

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