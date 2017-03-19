Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom объявил юмористическую телепередачу "инструментом политической стратегической коммуникации" российских властей с населением. Об этом говорится в новом исследовании центра.

Его авторы уверены, что благодаря "КВН-машин" у Кремля есть "доступ к аудитории, готовой служить режиму". В докладе также говорится о необходимости продолжать исследование аудитории КВН. Тем самым StratCom предлагает латвийскому военному ведомству, которое и выступило заказчиком этого исследования, заплатить за новый доклад, в котором будет ответ на вопрос: на кого именно влияет телепрограмма.

Постоянный член жюри КВН, кинорежиссер, телеведущий Юлий Гусман в эфире радио Sputnik с присущим ему юмором отметил, что готов себя считать "оружием влияния".

"Мне кажется, что это большая честь – неожиданно выйти на передовые рубежи. Если считать, что все полезное, хорошее, интересное, яркое является "оружием влияния", которое помогает стране, то, конечно, я только "за". Например, Большой театр – это наше потрясающее оружие культуры, а Бродвей и Голливуд – это американское оружие. Только правильнее говорить не "оружие", а, как говорили раньше, "инструмент, способствующий дружбе народов". Это потрясающе, когда Ватикан привозит в Москву удивительную выставку картин, и это не оружие Ватикана против православных, а это подарок, потому что это счастье видеть выдающиеся образцы высокого искусства", – сказал Гусман.

По его мнению, аналитики Stratcom приписывают игре не свойственные ей задачи.

"В КВН критикуют и наше руководство, и их руководство, и много над чем смеются, и этой традиции уже 56 лет. И надо молиться, чтобы у всех стран было только такое "оружие". Чтобы не бряцали ракетами и не кидались бомбами, чтобы не пугали военными лазерами, а чтобы шла "война" – кто лучше танцует и поет, чья молодежь остроумнее. КВН – единственная телевизионная игра, которая существует столько времени и занимает столько места в пространстве: в КВН играют и в Америке, и в Англии, и в Израиле, и на всем пространстве бывшего Советского Союза. Это замечательно, когда русские, белорусы, казахи, украинцы, азербайджанцы и армяне играют в КВН. Они играют, а не борются за какое-то влияние. А если кто-то хочет искать блох в разных местах, то пусть ищет", – заключил Юлий Гусман.



