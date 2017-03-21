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Дмитрий Мостовой
© Фото: http://khabar.kz

Критик о "Красавице и чудовище": понимаю претензии поборников нравственности

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Член Ассоциации кинокритиков Казахстана Дмитрий Мостовой посмотрел нашумевший диснеевский фильм "Красавица и чудовище" и поделился своим мнением.

"Я вполне понимаю все эти претензии, которые есть к этой картине у поборников нравственности, потому что не заметить некоторых персонажей, не заметить некоторые сцены, не понять, о чем они, взрослому человеку невозможно. Никаких открытых, откровенных сцен в картине, разумеется, нет, но, повторюсь, намеки достаточно прозрачные. Более того, Лефу там не единственный персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации. Другой вопрос в том, что я совершенно и категорически против каких-либо запретов, особенно в том, что касается культуры и искусства", — рассказал Мостовой Sputnik Казахстан.

Фильм "Красавица и чудовище" снял режиссер Билл Кондон. Главную роль исполнила известная по фильмам о Гарри Поттере актриса Эмма Уотсон. Также в фильме сыграли Дэн Стивенс ("Легион"), Стэнли Туччи ("Терминал", "Дьявол носит Prada"), Иэн МакКеллен ("Властелин колец", "Хоббит"), Эмма Томпсон ("Реальная любовь"), Юэн МакГрегор ("Звездные войны", "На игле") и другие.



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