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Пилия о вирусах в банкоматах: в Абхазии атак пока не зафиксировано

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Директор некоммерческого партнерства "АПРА" Леон Пилия рассказал в интервью Sputnik Абхазия о механизме работы нового вируса в банкоматах.

"В России обнаружен вирус, который заставляет банкоматы выдавать самые крупные купюры любому, кто введет определенный код. В Абхазии подобных атак пока не зафиксировано", — сказал Пилия.

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