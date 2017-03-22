Пилия о вирусах в банкоматах: в Абхазии атак пока не зафиксировано

"В России обнаружен вирус, который заставляет банкоматы выдавать самые крупные купюры любому, кто введет определенный код. В Абхазии подобных атак пока не зафиксировано", — сказал Пилия.
"В России обнаружен вирус, который заставляет банкоматы выдавать самые крупные купюры любому, кто введет определенный код. В Абхазии подобных атак пока не зафиксировано", — сказал Пилия.
Возгорание автомобиля судьи Верховного суда Республики Абхазия Тимура Шония произошло со стороны правого переднего колеса, сообщил прокурор Сухума Руслан Тыркба.
Ранее в Корее объявили об успешных наземных испытаниях нового мощного ракетного двигателя.
21 марта, в Международный день леса, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники АНА профессор Сергей Бебия рассказал о технологии спасения лесов Абхазии.