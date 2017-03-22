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© Sputnik. Константин Чалабов

Госстандарт: "опасная" жвачка в Абхазии продаваться не будет

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Председатель Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Ахра Пачкория в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как и когда в Абхазии будут изымать из продажи жевательную резинку с условиями игры "Правда или действие".

"С Нового года компанией-производителем была введена рекламная акция, где на обертках этой жевательной резинки предлагались опасные задания разного характера",  - сказал Пачкория.

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