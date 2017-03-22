Госстандарт: "опасная" жвачка в Абхазии продаваться не будет

"С Нового года компанией-производителем была введена рекламная акция, где на обертках этой жевательной резинки предлагались опасные задания разного характера", - сказал Пачкория.
"С Нового года компанией-производителем была введена рекламная акция, где на обертках этой жевательной резинки предлагались опасные задания разного характера", - сказал Пачкория.
Об уникальности и экологических проблемах абхазских рек и озер во Всемирный день водных ресурсов корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказал директор института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой из-за ее поездки в Крым.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в рамках рабочего визита в Ткуарчал посетил строящиеся объекты.