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Аза Арзуманян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фтизиатр: для нормальной работы диспансера в Гулрыпше нужна вода

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Темы:
Всемирный день борьбы с туберкулезом (6)
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Во Всемирный день борьбы с туберкулезом врач-фтизиатр Республиканского противотуберкулезного диспансера Азя Арзуманян рассказала о том, кто и по какой причине заболевает туберкулезом, где лечиться и кто поможет.

Врач-фтизиатр пояснила, что, несмотря на то, что ремонтные работы в Противотуберкулезном диспансере в Гулрыпше завершены, невозможно секторизовать пациентов с разными формами туберкулеза, чтобы не было внутрибольничной инфекции. 

"На сегодняшний день это невозможно реализовать, потому что функционируют только несколько палат. Пациенты ходят друг к другу, выходят на балкон, общаются, и соблюдать секторизацию просто невозможно", — сказала Арзуманян. 

Запустить на полную мощность Противотуберкулезный диспансер в Гулрыпше не получается из-за проблем с водоснабжением, отметила врач.

"Внутри здания все построено, аппаратура куплена, оборудование стоит, палаты обустроены. Сегодня у нас нет достаточно воды, с водоснабжением проблемы, нет благоустроенного двора, забора, все в разрушенном состоянии. Начать работать без воды тем более очень сложно. Сейчас занимаются этим, надеюсь к лету откроемся", — добавила Арзуманян. 


Темы:
Всемирный день борьбы с туберкулезом (6)

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