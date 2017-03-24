Фтизиатр: для нормальной работы диспансера в Гулрыпше нужна вода

Врач-фтизиатр пояснила, что, несмотря на то, что ремонтные работы в Противотуберкулезном диспансере в Гулрыпше завершены, невозможно секторизовать пациентов с разными формами туберкулеза, чтобы не было внутрибольничной инфекции.

"На сегодняшний день это невозможно реализовать, потому что функционируют только несколько палат. Пациенты ходят друг к другу, выходят на балкон, общаются, и соблюдать секторизацию просто невозможно", — сказала Арзуманян.

Запустить на полную мощность Противотуберкулезный диспансер в Гулрыпше не получается из-за проблем с водоснабжением, отметила врач.

"Внутри здания все построено, аппаратура куплена, оборудование стоит, палаты обустроены. Сегодня у нас нет достаточно воды, с водоснабжением проблемы, нет благоустроенного двора, забора, все в разрушенном состоянии. Начать работать без воды тем более очень сложно. Сейчас занимаются этим, надеюсь к лету откроемся", — добавила Арзуманян.



