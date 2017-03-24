Композитор: скандал с Самойловой ставит Украину в один ряд с Северной Кореей

В среду 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила Юлии Самойловой посещать Украину в связи с ее выступлением в Крыму двумя годами ранее. Как отметил Адаричев, такое решение находится за гранью понимания. "Украина чокнулась", — сказал он в интервью Sputnik Эстония.

"Они во всем ищут руку Кремля. Это — маразм, идиотизм. Это можно сравнить с Северной Кореей или Кампучией времен Пол Пота. Украина, похоже, движется в ту же сторону, только со своими особенностями", — добавил композитор. По его словам, Евросоюз обязан отреагировать на действия Украины, указав ее властям, что политизация песенного конкурса неприемлема. Однако вмешается ли Европа или же просто закроет глаза — это большой вопрос, подытожил Адаричев.