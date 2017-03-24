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Владимир Адаричев
© Фото: из личного архива Владимира Адаричева

Композитор: скандал с Самойловой ставит Украину в один ряд с Северной Кореей

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Запрет на въезд российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой ставит Украину в ряд таких стран, как Северная Корея или Кампучия времен Пол Пота — такую оценку действиям СБУ дал эстонский композитор Владимир Адаричев.

В среду 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила Юлии Самойловой посещать Украину в связи с ее выступлением в Крыму двумя годами ранее. Как отметил Адаричев, такое решение находится за гранью понимания. "Украина чокнулась", — сказал он в интервью Sputnik Эстония.

"Они во всем ищут руку Кремля. Это — маразм, идиотизм. Это можно сравнить с Северной Кореей или Кампучией времен Пол Пота. Украина, похоже, движется в ту же сторону, только со своими особенностями", — добавил композитор. По его словам, Евросоюз обязан отреагировать на действия Украины, указав ее властям, что политизация песенного конкурса неприемлема. Однако вмешается ли Европа или же просто закроет глаза — это большой вопрос, подытожил Адаричев.

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