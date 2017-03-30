Герия о борьбе с огневкой: надеемся спасти хоть часть самшита

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"Barista time" и ConIFA в объективе Историю о том, как группа друзей-энтузиастов выкатила пианино на сухумскую набережную и каждую пятницу проводила концерты живой музыки в прибрежном сухумском кафе, попытался воссоздать своими работами молодой фотограф Беслан Лагулаа в культурном центре "СКЛАД". 63