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Герия о борьбе с огневкой: надеемся спасти хоть часть самшита

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Темы:
Борьба с самшитовой огневкой (18)
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Огневкой заселены, практически все самшитники Абхазии. Активная борьба с бабочкой в республике началась в 2016 году, рассказал на пресс-конференции Sputnik Абхазия директор Государственной службы по защите растений Владимир Герия.

"В природе нет врагов у огневки, поэтому мы остановились на применении контактных ядохимикатов, разработали схему лечения", — добавил Герия. 

Темы:
Борьба с самшитовой огневкой (18)

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