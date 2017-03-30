Герия о борьбе с огневкой: надеемся спасти хоть часть самшита

"В природе нет врагов у огневки, поэтому мы остановились на применении контактных ядохимикатов, разработали схему лечения", — добавил Герия.
"В природе нет врагов у огневки, поэтому мы остановились на применении контактных ядохимикатов, разработали схему лечения", — добавил Герия.
Колумнист Sputnik посмотрел новый 3D-блокбастер и делится размышлениями по этому поводу.
Историю о том, как группа друзей-энтузиастов выкатила пианино на сухумскую набережную и каждую пятницу проводила концерты живой музыки в прибрежном сухумском кафе, попытался воссоздать своими работами молодой фотограф Беслан Лагулаа в культурном центре "СКЛАД".
Закон о преференциях и налоговых льготах для инвестиционных проектов Абхазии работает с 2016 года, сообщил корреспонденту Sputnik главный специалист отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Минэкономики Абхазии Нодар Шоуа.