Арсалия об анонсе показа "Софички" в Сухуме: никто разрешения не давал

О предстоящем показе "Софички" не было в курсе ни Министерство культуры, ни Международный фонд культуры имени Фазиля Искандера. Никто не давал разрешения на показ, сообщила Арсалия.

"Мы хотим показать фильм в достойном качестве в Абхазии. Мы с уважение относимся к авторскому праву, мы ведем "деликатные" переговоры с авторами фильма по поводу показа его в Абхазии, и данное объявление в сети не согласовано с нами", — пояснила министр.

В Абхазии нет кинотеатра, поэтому мы пришли к компромиссу, сказала Арсалия.

"Жители Абхазии увидят достойный телевизионный показ "Софички", потому что представители фонда Искандера дали оригинальную версию. В результате телевизионного показа фильм не потеряет качество", — объяснила министр.