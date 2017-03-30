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Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арсалия об анонсе показа "Софички" в Сухуме: никто разрешения не давал

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Появившееся в социальных сетях объявление о показе в Сухуме художественного фильма "Софичка" прокомментировала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

О предстоящем показе "Софички" не было в курсе ни Министерство культуры, ни Международный фонд культуры имени Фазиля Искандера. Никто не давал разрешения на показ, сообщила Арсалия. 

"Мы хотим показать фильм в достойном качестве в Абхазии. Мы с уважение относимся к авторскому праву, мы ведем "деликатные" переговоры с авторами фильма по поводу показа его в Абхазии, и данное объявление в сети не согласовано с нами", — пояснила министр. 

В Абхазии нет кинотеатра, поэтому мы пришли к компромиссу, сказала Арсалия.

"Жители Абхазии увидят достойный телевизионный показ "Софички", потому что представители фонда Искандера дали оригинальную версию. В результате телевизионного показа фильм не потеряет качество", — объяснила министр. 

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