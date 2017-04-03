Политобозреватель о взрывах в метро Санкт-Петербурга

"Сегодня около 12:30 (мск), на синей ветке петербургского метро, в вагоне поезда на станции "Сенная" произошел взрыв. По некоторым данным, взрыв был не один. Официальной информации пока нет. Отмечается, что в ходе взрыва имеются пострадавшие, предположительно, около десяти человек. По данным очевидцев, также есть жертвы. В районе станций метро "Сенная" и "Технологический институт" наблюдается большое количество скорой помощи и реанимации", — сказал в интервью Sputnik политический обозреватель журнала "КОНСУЛ" Дмитрий Кокко, побывавший на месте происшествия в Санкт-Петербурге.

Вход на синюю ветку метро закрыт. На место ЧП выехала оперативно-следственная группа, работают взрывотехники Национального антитеррористического комитета. Меры безопасности в петербургском метро усилены.