Волонтер Пилия: мы стараемся помочь каждому животному

"Помогая животным, я научилась принимать любовь и доброту, и столько же хочется отдавать", - сказала Пилия.
"Помогая животным, я научилась принимать любовь и доброту, и столько же хочется отдавать", - сказала Пилия.
Жители столицы обратились с коллективным письмом на имя мэра Сухума с просьбой получить ответ о сроках и порядке выполнения работ по ремонту дорог столицы.
О военной истории Героя Абхазии, генерал-лейтенанта, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени Гиви Агрба рассказали участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.