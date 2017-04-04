17:15 04 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Мака Пилия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Волонтер Пилия: мы стараемся помочь каждому животному

Радио
Получить короткую ссылку
4210

Волонтер первого сухумского приюта при Фонде защиты животных Абхазии "Надежда" Мака Пилия рассказала в интервью Sputnik Абхазия о работе волонтеров.

"Помогая животным, я научилась принимать любовь и доброту, и столько же хочется отдавать",  -  сказала Пилия. 

По теме

Фонд "Надежда": мы не допустим негуманного отношения к животным
Защитник животных: бездомными животные становятся по вине людей
Мы в ответе за тех, кого приручили


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба
Война и мир Камуговича: кадры памяти
Машинист метро о действиях во время теракта
Машинист метро о действиях во время теракта
Теракт в метро в Санкт-Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Соцсети

Sputnikabkhazia