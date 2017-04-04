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Психолог: при терактах самое главное не паниковать

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Военный психолог Руслан Ходжава в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как действовать человеку, оказавшемуся в эпицентре террористического акта и как противостоять панике.

"Теракт —  экстремальная ситуация, в которую человек попадает. Его поведение зависит от черт его характера. В такой ситуации необходимо управлять собой. В первую очередь нужно попытаться вывести людей от второго взрыва", — сказал психолог.

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