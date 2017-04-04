Психолог: при терактах самое главное не паниковать

"Теракт — экстремальная ситуация, в которую человек попадает. Его поведение зависит от черт его характера. В такой ситуации необходимо управлять собой. В первую очередь нужно попытаться вывести людей от второго взрыва", — сказал психолог.
"Теракт — экстремальная ситуация, в которую человек попадает. Его поведение зависит от черт его характера. В такой ситуации необходимо управлять собой. В первую очередь нужно попытаться вывести людей от второго взрыва", — сказал психолог.
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал о готовности к весенне-полевым работам.
Чемпионат Европы по версии ConIFA в этом году пройдет с 4 по 11 июня в Северном Кипре.
Жители столицы обратились с коллективным письмом на имя мэра Сухума с просьбой получить ответ о сроках и порядке выполнения работ по ремонту дорог столицы.