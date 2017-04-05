Минобразования Абхазии: решать за детей школьные задачи неправильно

"Институт педагогики Абхазии разрабатывает методику и учебники для школ Абхазии, — сказала Какоба. — Я сам иногда вижу, как в интернете родители выставляют задания на всеобщее обозрение и просят, чтобы подсказали, как их правильно решить. И не только из российских учебников, но, бывает, и по абхазскому языку и литературе. Какой-то термин незнаком родителю, и он просит "помощи зала", как говорится. Это, конечно, неправильно без задействования самого ученика решать задачу и давать ему уже готовый ответ. Тогда ученик будет отставать, и в дальнейшем у него будут проблемы в учебе".