Генпрокуратура Абхазии о "группах смерти": дети не понимают последствий

"Дети это воспринимают как игру, но не понимают всех последствий. Ну, вы знаете эту систему — участники должны выполнить какие-то задания в определенный срок, иначе им начинают поступать угрозы. Многие дети пугаются, рассказывают родителям, а многие не рассказывают! Ребенку поступают сообщения: мы знаем твой адрес, как зовут твоих папу и маму. Ребенок не понимает, что вся эта информации размещена им самим на своей страничке в соцсети. Никакого вреда эти люди не могут причинить ребенку, кроме угроз", — считает Цулукия.