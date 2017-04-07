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Генпрокуратура Абхазии о "группах смерти": дети не понимают последствий

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Прокуратура Абхазии проводит проверки в отношении так называемых "групп смерти", в школах республики прошли педагогические и родительские собрания на эту тему. К чему призывают правоохранители, рассказала старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия.

"Дети это воспринимают как игру, но не понимают всех последствий. Ну, вы знаете эту систему — участники должны выполнить какие-то задания в определенный срок, иначе им начинают поступать угрозы. Многие дети пугаются, рассказывают родителям, а многие не рассказывают! Ребенку поступают сообщения: мы знаем твой адрес, как зовут твоих папу и маму. Ребенок не понимает, что вся эта информации размещена им самим на своей страничке в соцсети. Никакого вреда эти люди не могут причинить ребенку, кроме угроз", — считает Цулукия.

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