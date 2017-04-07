Смыр о досмотре авто с зарубежными номерами: только по ориентировке, только на постах

"Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено только при получении зафиксированных ориентировок, которые выдают, как правило, свидетели и очевидцы происшествий", — сказал Смыр.
"Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено только при получении зафиксированных ориентировок, которые выдают, как правило, свидетели и очевидцы происшествий", — сказал Смыр.
Прокуратура Абхазии проводит проверки в отношении так называемых "групп смерти", в школах республики прошли педагогические и родительские собрания на эту тему, к чему призывают правоохранители, выяснял корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.
Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи.
Пресс-конференция члена Общественной палаты России и руководителя Федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева прошла в пресс-центре Sputnik в пятницу 7 апреля.