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Наур Смыр
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Смыр о досмотре авто с зарубежными номерами: только по ориентировке, только на постах

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Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр рассказал о новом приказе МВД, запрещающем останавливать автомобили с иностранными номерами вне стационарных постов.

"Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено только при получении зафиксированных ориентировок, которые выдают, как правило, свидетели и очевидцы происшествий", — сказал Смыр.

 

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