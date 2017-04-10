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Вячеслав Поставнин
© Sputnik. Руслан Кривобок

Эксперт: Россия не должна ужесточать миграционное законодательство

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Глава фонда "Миграция XXI века" Вячеслав Поставнин считает, что ужесточение миграционного законодательства в России не отразится на борьбе с терроризмом.

После теракта в метро Санкт-Петербурга российские парламентарии заговорили о необходимости куда более пристально контролировать миграционные потоки и усложнить получение гражданства РФ.

"Уже сейчас многие эксперты заявляют: давайте ограничим въезд граждан из мусульманских стран, ужесточим миграционную политику — вот стандартный набор тезисов, которые будут обсуждаться", — сказал Поставнин в интервью Sputnik Таджикистан

Проблема в том, что топорная реализация инициатив может негативно отразиться в том числе на гражданах России и на соотечественниках за рубежом. 

"Только-только упростили порядок получения гражданства для этнических русских и носителей русского языка, а теперь — обратно? Ужесточим получение гражданства нашим же соотечественникам? Терроризм — отдельно, вопрос управления миграцией — отдельно. Не надо смешивать деятельность спецслужб и деятельность законодателей", — заявил Поставнин.



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