Эксперт: Россия не должна ужесточать миграционное законодательство

После теракта в метро Санкт-Петербурга российские парламентарии заговорили о необходимости куда более пристально контролировать миграционные потоки и усложнить получение гражданства РФ.

"Уже сейчас многие эксперты заявляют: давайте ограничим въезд граждан из мусульманских стран, ужесточим миграционную политику — вот стандартный набор тезисов, которые будут обсуждаться", — сказал Поставнин в интервью Sputnik Таджикистан.

Проблема в том, что топорная реализация инициатив может негативно отразиться в том числе на гражданах России и на соотечественниках за рубежом.

"Только-только упростили порядок получения гражданства для этнических русских и носителей русского языка, а теперь — обратно? Ужесточим получение гражданства нашим же соотечественникам? Терроризм — отдельно, вопрос управления миграцией — отдельно. Не надо смешивать деятельность спецслужб и деятельность законодателей", — заявил Поставнин.