Киселюс: "Пять вечеров" останется уникальным спектаклем Русдрама

"В ближайшие двадцать лет я вообще не собираюсь возвращаться к этой истории. Мне нужно накопить опыта, чтобы снова поставить этот спектакль, переосмыслить его", — сказал Киселюс.
"В ближайшие двадцать лет я вообще не собираюсь возвращаться к этой истории. Мне нужно накопить опыта, чтобы снова поставить этот спектакль, переосмыслить его", — сказал Киселюс.
Воспоминаниями о докторе искусствоведения, драматурге, Заслуженном деятеле искусств Абхазии, профессоре Алексее Аргун, которому 10 апреля 2017 года исполнилось бы 80 лет, с корреспондентом Sputnik Бадри Есиава поделилась его коллега и друг Светлана Корсая.
Премьера "Дом Бернарды Альба" продолжит театральный сезон в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Паломники вручили патриарху Иерусалимскому Феофилу III картину с изображением мужского монастыря в Новом Афоне.