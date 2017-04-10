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Режиссер Киселюс
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Киселюс: "Пять вечеров" останется уникальным спектаклем Русдрама

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Режиссер из Эстонии Антон Киселюс в интервью Sputnik Абхазия рассказал о том, что спектакль "Пять вечеров" останется уникальным спектаклем Русского театра Абхазии, и он не будет его ставить на других сценах.

"В ближайшие двадцать лет я вообще не собираюсь возвращаться к этой истории. Мне нужно накопить опыта, чтобы снова поставить этот спектакль, переосмыслить его", — сказал Киселюс. 

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