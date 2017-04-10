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Пресс-конференция с Султаном Хамзаевым о воспитании здорового поколения
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хамзаев: спорт должен быть бесплатным и доступным

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Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного Совета по защите граждан Российской Федерации от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости Султан Хамзаев в интервью Sputnik Абхазия рассказал о целях и планах проекта "Трезвая Россия".

"Я хочу, чтобы такие спортплощадки были в каждом дворе Республики Абхазия. Хочу, чтобы наша молодежь не употребляла алкоголь и наркотики. Наше здоровье  - в наших руках",  - сказал Хамзаев.



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