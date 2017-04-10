Хамзаев: спорт должен быть бесплатным и доступным

"Я хочу, чтобы такие спортплощадки были в каждом дворе Республики Абхазия. Хочу, чтобы наша молодежь не употребляла алкоголь и наркотики. Наше здоровье - в наших руках", - сказал Хамзаев.
"Я хочу, чтобы такие спортплощадки были в каждом дворе Республики Абхазия. Хочу, чтобы наша молодежь не употребляла алкоголь и наркотики. Наше здоровье - в наших руках", - сказал Хамзаев.
Русская поэтесса, писательница, переводчица, один из крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века Белла Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года.
Переименования некоторых населенных пунктов в Абхазии вызвало в обществе спорные моменты. О том, на чем они основаны, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадрака Авидзба.
Премьера "Дом Бернарды Альба" продолжит театральный сезон в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.