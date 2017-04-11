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Аббас Джума
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Политолог о Сирии: США и дальше будет утолять жажду крови

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Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума прокомментировал ситуацию об ударах США по Сирии.

"Я не ожидал применения химического  оружия. Я думал, что США ограничатся популистскими высказываниями и так далее. Столько томагавков, столько денег, и непонятно, почему не было серьезного удара, унесшего жизни людей, как ни цинично бы это звучало. При том, что спущено было немало денег, затрачен большой ресурс, что это — показуха, пыль в глаза? А может быть, Трамп думает, что он «декоративно отбомбился», чтобы унять своих врагов во внутриполитической сфере. Велика вероятность, что эти враги воспользуются положением. Может ли он свернуть это дело, не потеряв лицо? Думаю, нет", — сказал политолог в эфире радио Sputnik

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