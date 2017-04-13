21:19 13 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Автогонщик Тимур Соломко
© Фото: предоставлено Тимуром Соломко

Автогонщик: боевой абхазский экипаж примет участие в "Rally master show 2017"

Радио
Получить короткую ссылку
9610

Ежегодные соревнования по автогонкам "Rally master show 2017", в которых участвует команда из Абхазии, пройдут с 21 по 22 апреля в Москве, рассказал радио Sputnik Абхазия автогонщик Тимур Соломко.

"В этом ралли есть экипажи разведки, которые проверяют и чистят трассу перед заездом, и боевой судейский экипаж. На него возложена обязанность проверки постов – каналы связи. Грубо говоря, мы должны проехать и открыть гонку", — рассказал Тимур Соломко. 

Он добавил, что "Rally master show 2017" — это часть классического ралли с элементами шоу, о чем говорит само название гонки. Соревнования проходят на трассе с асфальтным покрытием, а близость зрителей к ней делает гонку экстремальной. 

Rally Masters Show проводится на трассе длиной до 60 километров. Трасса разделена на две секции, между которыми предусмотрен перерыв, регруппинг и парк сервиса. Покрытие всех спецучастков — асфальт. В ходе ралли сервис разрешен только в парке. Дозаправка запрещена.



Главные темы

  • Авто Тимура Соломко
    Гонщик из Абхазии выступит на чемпионате РФ по ралли под флагом страны

    Кубок России по ралли, который разыгрывается ежегодно и состоит из нескольких этапов, включен во Всероссийский реестр видов спорта в 2012 году.

    36
  • Работы Ланы Гармелия
    Пасхальные зайцы и слоны

    Пасха – один из самых светлых христианских праздников. У многих он ассоциируется с пасхальными куличами, разноцветными яйцами и зайцами. Молодой дизайнер Лана Гармелия рассказала, почему перед пасхой раскупают кроликов, и пошагово показала, как сшить зайца.

    95
  • Съемки фильма Форсаж 8
    "Форсаж-8": в Голливуде признали Крым российским

    Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новейший эпизод из бесконечной франшизы про экстремальных автогонщиков, обзавелся рябью в глазах и звоном в ушах, но – делится впечатлениями.

    51

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Спектакль Дом Бернарды Альбы
Два часа в "Доме Бернарды Альба"
Иконы, специи и крестики: паломники из Абхазии на Иерусалимском рынке
Иконы, специи и крестики: паломники из Абхазии на Иерусалимском рынке
Весенний поллиноз в Абхазии
Аллергику в помощь: все о поллинозе

Соцсети

Sputnikabkhazia