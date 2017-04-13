Автогонщик: боевой абхазский экипаж примет участие в "Rally master show 2017"

"В этом ралли есть экипажи разведки, которые проверяют и чистят трассу перед заездом, и боевой судейский экипаж. На него возложена обязанность проверки постов – каналы связи. Грубо говоря, мы должны проехать и открыть гонку", — рассказал Тимур Соломко.

Он добавил, что "Rally master show 2017" — это часть классического ралли с элементами шоу, о чем говорит само название гонки. Соревнования проходят на трассе с асфальтным покрытием, а близость зрителей к ней делает гонку экстремальной.

Rally Masters Show проводится на трассе длиной до 60 километров. Трасса разделена на две секции, между которыми предусмотрен перерыв, регруппинг и парк сервиса. Покрытие всех спецучастков — асфальт. В ходе ралли сервис разрешен только в парке. Дозаправка запрещена.