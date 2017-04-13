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Режиссер Киселюс
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Режиссер "Пяти вечеров": артисты раскрыли настроение надежды на светлое будущее

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (47)
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Режиссер из Эстонии Антон Киселюс в интервью Sputnik Абхазия рассказал, о чем спектакль "Пять вечеров", и в чем заключается его значение для абхазского зрителя.

"Настроение надежды, настроение уверенности, что все будет хорошо, надежды на встречу с близкими, родными любимыми, кажется, артисты театра очень верно подхватили и очень верно выразили и раскрыли", — считает режиссер. 

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (47)


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