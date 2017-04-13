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Валерий Кварчия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спикер Кварчия: инициатива лишения депутата привилегий - популистский шаг

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Спикер шестого созыва Парламента Абхазии Валерий Кварчия прокомментировал обращение граждан с требованием внести изменения в закон о статусе парламентариев, пересмотреть депутатские привилегии и снять большую часть из них в феврале 2016 года на пресс-конференции в четверг 13 апреля.

"Я не знаю, кто этих людей надоумил, но это чисто популистский шаг. Льготы придумали не абхазы, это во всем мире так — депутат должен быть защищен, свободен высказывать свою точку зрения", — подчеркнул он.


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