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Турава об акции диагностики рака в Онкоцентре Сухума: абсолютно бесплатно

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"Неделя ранней диагностики рака" пройдет с 18 по 21 апреля в Национальном онкологическом центре в Сухуме при поддержке общественного фонда развития "Амшра".

"Принять участие в акции может любой гражданин республики. Хочу отметить, что все мероприятия абсолютно бесплатны, все расходы по проведению акции взял на себя фонд "Амшра", — сообщила содиректор фонда Элона Турава. 

Прием будут вести – маммологии, специалисты по опухолям головы и шеи, лор-онколог, дерматолог-онколог, гинеколог, уролог, гематолог¸ а также врачи-цитологи и врачи УЗИ.

График работы – с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед.  Для участия в первичном обследовании будет проводиться предварительная запись по телефону – 226–45–19. При себе необходимо иметь внутренний паспорт гражданина Абхазии. 


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