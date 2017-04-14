Турава об акции диагностики рака в Онкоцентре Сухума: абсолютно бесплатно

"Принять участие в акции может любой гражданин республики. Хочу отметить, что все мероприятия абсолютно бесплатны, все расходы по проведению акции взял на себя фонд "Амшра", — сообщила содиректор фонда Элона Турава.

Прием будут вести – маммологии, специалисты по опухолям головы и шеи, лор-онколог, дерматолог-онколог, гинеколог, уролог, гематолог¸ а также врачи-цитологи и врачи УЗИ.

График работы – с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед. Для участия в первичном обследовании будет проводиться предварительная запись по телефону – 226–45–19. При себе необходимо иметь внутренний паспорт гражданина Абхазии.



