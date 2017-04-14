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Даур Курмазия и Александр Гулиа
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Министерство по налогам и сборам: в Абхазии будет патентная система

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Министерству по налогам и сборам Абхазии исполнилось 23 года. В свой профессиональный праздник о своей работе в интервью Sputnik Абхазия рассказали министр по налогам и сборам Даур Курмазия и заместитель министра Александр Гулиа.

"Налоговые органы не собирают налоги. Налоговые органы призваны осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства. Лишь в исключительных случаях, когда возникает необходимость для упрощения процедуры уплаты налогов физическими лицами, налоговые органы могут выполнять такую функцию, но это носит исключительно редкий характер. Динамика налоговых поступлений в этом году положительная. План за первый квартал перевыполнен, однако есть и отрицательные факторы – невыполнение плана по двум районам (Очамчырскому и Гагрскому)", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Даур Курмазия.

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