Министерство по налогам и сборам: в Абхазии будет патентная система

"Налоговые органы не собирают налоги. Налоговые органы призваны осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства. Лишь в исключительных случаях, когда возникает необходимость для упрощения процедуры уплаты налогов физическими лицами, налоговые органы могут выполнять такую функцию, но это носит исключительно редкий характер. Динамика налоговых поступлений в этом году положительная. План за первый квартал перевыполнен, однако есть и отрицательные факторы – невыполнение плана по двум районам (Очамчырскому и Гагрскому)", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Даур Курмазия.