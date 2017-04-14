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Роберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские паломники прошли крестным ходом от Претории до Голгофы в Иерусалиме

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Группа паломников из Абхазии в преддверии Светлого праздника Пасхи отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем и прошла Крестным ходом, в их числе корреспондент Sputnik Абхазия Роберт Джопуа.

"Православные христиане отправились в Крестный ход и с пением тропарей несут каждый свой крест на Голгофу, чтобы сопереживать со Спасителем в этот Святой день, когда он был распят. К абхазским паломникам, которые приехали в Иерусалим, присоединились также вице-спикер Парламента Абхазии Саид Харазия, один из меценатов Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского Юрий Алания. Количество паломников из Абхазии увеличилось до 40 человек", — корреспондент Sputnik Роберт Джопуа.

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