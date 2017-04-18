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Онколог призвал не запускать болезнь и прийти на бесплатную диагностику

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Онколог Анри Кайтан в интервью Sputnik Абхазия рассказал о "Неделе ранней диагностики рака", которая пройдет с 18 по 21 апреля в Национальном онкологическом центре в Сухуме.

"Наша основная проблема заключается в том, что население обращается к нам на запущенных стадиях рака, поэтому нам приходится специализироваться на лечении рака четвертой стадии. С помощью акции надеемся диагностировать больных на ранних стадиях", — сказал онколог.

Прием будут вести – маммологи, специалисты по опухолям головы и шеи, лор-онколог, дерматолог-онколог, гинеколог, уролог, гематолог¸ а также врачи-цитологи и врачи УЗИ. График работы – с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед.  Для участия в первичном обследовании будет проводиться предварительная запись по телефону – 226–45–19. 

При себе необходимо иметь внутренний паспорт гражданина Абхазии. 

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