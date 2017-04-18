Минкультуры Абхазии: сначала мы полюбим свои памятники, а потом уже ЮНЕСКО

Как сказал Батал Кобахия, ЮНЕСКО, когда включает в список памятники разных стран, обращает большое внимание на то, как несет ответственность государство за сохранение своих памятников, выполняет их реставрацию, проводит просветительскую работу.

"По логике международных организаций мы сначала должны полюбить свои памятники, чтобы потом их полюбили чиновники ЮНЕСКО, а затем и весь мир, — сказал Кобахия.- Но для этого требуется работа целого института, который будет определять, что защищать, что является важным, подлинным, аутентичным. Большое значение имеет, есть ли аналогичные памятники в мире".