Тарба о поддержке экспортеров: возьмем на себя часть кредитных процентов

"Если экспортер берет на коммерческих условиях кредит в банке под определенный процент, то государство субсидирует ему расходы на оплату процентной ставки. В итоге, пользование заемными деньгами для предпринимателя становится дешевле. Думаю, что мы на себя сможем взять около 8% годовых", — сказал Тарба.

Тарба добавил, что программа поддержки и стимулирования экспорта разработана Министерством экономики Абхазии и направлена на облегчение условий ведения внешнеторговой деятельности для абхазских производителей.