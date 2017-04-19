15:24 19 Апреля 2017
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Батал Тарба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба о поддержке экспортеров: возьмем на себя часть кредитных процентов

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Реализация программы поддержки и стимулирования экспорта началась в Абхазии, об этом сообщил радио Sputnik Абхазии заместитель министра экономики республики Батал Тарба.

"Если экспортер берет на коммерческих условиях кредит в банке под определенный процент, то государство субсидирует ему расходы на оплату процентной ставки. В итоге, пользование заемными деньгами для предпринимателя становится дешевле. Думаю, что мы на себя сможем взять около 8% годовых", — сказал Тарба. 

Тарба добавил, что программа поддержки и стимулирования экспорта разработана Министерством экономики Абхазии и направлена на облегчение условий ведения внешнеторговой деятельности для абхазских производителей.

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