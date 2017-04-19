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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik. Евгения Новоженина

Захарова о возобновлении выдачи гражданства России жителям Абхазии

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Темы:
Абхазо-российские отношения (152)
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Упрощение процедуры приобретения гражданами Абхазии российского гражданства является одним из обязательств РФ по договору о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия.

"Российской стороной уже разработан проект соответствующего соглашения, но мы исходим из того, что оно должно вступить в силу одновременно с соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства", — сказала Захарова.

Темы:
Абхазо-российские отношения (152)

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