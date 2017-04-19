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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik. Виктор Толочко

Лавров: безопасность Абхазии обеспечена и гарантирована

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Визит Сергея Лаврова в Абхазию (17)
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Абхазии Рауль Хаджимба после встречи ответили на вопросы журналистов.

"В резиденции президента Абхазии Рауля Хаджимба состоялись переговоры. Подтвердили обоюдную нацеленность на углубление нашего союзничества, нашего стратегического партнерства во всех областях, с упором на торгово-экономические и инвестиционные связи.  В конце года состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим делам. Тогда же прошел и Деловой форум российских и абхазских предпринимателей.  Намечены конкретные шаги по дальнейшему развитию экономической сферы, и, конечно же, в том, что касается социальных задач. Также подтвердили выполнение всех договоренностей, которые вытекают из Договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве" 2014 года, рассмотрели ход продвижения соответствующих отраслевых документов. У нас полное убеждение, что надо активно продолжать участвовать в международных контактах, так называемые Женевские дискуссии, они, хоть и медленно, но приносят результат. Мы убеждены, что вполне реально в обозримом будущем заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы, это будет важным сигналом для всего Кавказского региона", – сказал Лавров.

Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (17)

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