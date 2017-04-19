Лавров: безопасность Абхазии обеспечена и гарантирована

"В резиденции президента Абхазии Рауля Хаджимба состоялись переговоры. Подтвердили обоюдную нацеленность на углубление нашего союзничества, нашего стратегического партнерства во всех областях, с упором на торгово-экономические и инвестиционные связи. В конце года состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим делам. Тогда же прошел и Деловой форум российских и абхазских предпринимателей. Намечены конкретные шаги по дальнейшему развитию экономической сферы, и, конечно же, в том, что касается социальных задач. Также подтвердили выполнение всех договоренностей, которые вытекают из Договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве" 2014 года, рассмотрели ход продвижения соответствующих отраслевых документов. У нас полное убеждение, что надо активно продолжать участвовать в международных контактах, так называемые Женевские дискуссии, они, хоть и медленно, но приносят результат. Мы убеждены, что вполне реально в обозримом будущем заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы, это будет важным сигналом для всего Кавказского региона", – сказал Лавров.