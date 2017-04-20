Паломники из Абхазии: смотритель храма в Израиле - сухумчанин

"Мы были в своих национальных костюмах. Я несколько раз отвечала на вопрос, откуда мы родом. Многие подходили и спрашивали, особенно когда мы пели на абхазском языке", сказала – Кокоскир.

"Я больше обращал внимание на то, как строятся города. Там, где мы были, в основном пустынные места. Удивляешься тому, как жители с трепетом относятся к тем редким растениям, которые там растут, как они их орошают. Это бросается в глаза", — сказал Джопуа.

"Эта поездка запомнилась тем, что в этом году мы посетили деревню, где проживают черкесы", - сказал в интервью Sputnik Абхазия Джопуа.

"Мне запомнилось еще то, что мы посетили город Лида, рядом с Тель-Авивом, в нем жил Георгий Победоносец. Мы посетили храм, в котором покоились его мощи. Храм очень сильный, чувствовалась особая энергетика. Самое удивительное то, что смотритель этого храма – сухумчанин. Он очень тепло нас встретил", - сказала в интервью Sputnik Абхазия Кокоскир.