Беслан Барциц: Бибилов будет развивать сотрудничество с Абхазией

Делегация из Абхазии во главе с премьер-министром Бесланом Барциц прибыла в столицу Южной Осетии на инаугурацию избранного президента Анатолия Бибилова.

"Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются, родственные традиции наших народов обрекают на продолжение этих взаимоотношений", — сказал Барциц на радио Sputnik Южная.

Также премьер заинтриговал тем, что же абхазская делегация привезла в подарок Анатолию Бибилову. "…Вы это увидите, когда вручение произойдет официально…", — добавил Барциц.