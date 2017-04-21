12:24 21 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Беслан Барциц
© Sputnik. Томас Тхайцук

Беслан Барциц: Бибилов будет развивать сотрудничество с Абхазией

Радио
Получить короткую ссылку
1 0 0

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц в интервью Sputnik Южная Осетия рассказал о развитии югоосетино-абхазских отношений.

Делегация из Абхазии во главе с премьер-министром Бесланом Барциц прибыла в столицу Южной Осетии на инаугурацию избранного президента Анатолия Бибилова.

"Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются, родственные традиции наших народов обрекают на продолжение этих взаимоотношений", —  сказал Барциц на радио Sputnik Южная.

Также премьер заинтриговал тем, что же абхазская делегация привезла в подарок Анатолию Бибилову. "…Вы это увидите, когда вручение произойдет официально…", — добавил Барциц.

По теме

Анатолий Бибилов победил на выборах президента Южной Осетии


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Приготовление первого сыра в селе Дурипш
Сварите сыр
Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома
Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia