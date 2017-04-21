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Галуст Трапизонян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Трапизонян: память жертв геноцида почтут в армянской церкви в Гагре

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О мероприятиях, которые пройдут ко Дню памяти жертв геноцида армян, рассказал на пресс-конференции Sputnik Абхазия глава армянской диаспоры Абхазии Галуст Трапизонян.

"Уже третий год в Гагре функционирует армянская церковь, где мы всей Абхазией собираемся 24 числа в 14:00 почтить память жертв геноцида армян", — сообщил Трапизонян. 

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