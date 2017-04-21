Трапизонян: память жертв геноцида почтут в армянской церкви в Гагре

"Уже третий год в Гагре функционирует армянская церковь, где мы всей Абхазией собираемся 24 числа в 14:00 почтить память жертв геноцида армян", — сообщил Трапизонян.
"Уже третий год в Гагре функционирует армянская церковь, где мы всей Абхазией собираемся 24 числа в 14:00 почтить память жертв геноцида армян", — сообщил Трапизонян.
Пресс-конференция, посвященная подготовке ко Дню памяти жертв геноцида армян, прошла в Sputnik Абхазия.
Начальнику Управления уголовного розыска МВД Абхазии вменяются два эпизода вымогательства, совершенного в целях получения имущества в особо крупном размере.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области физической культуры и спорта между Государственным комитетом Республики Абхазия по физической культуре и спорту и Министерством спорта России был подписан во вторник 18 апреля в Москве.
Президент Беларуси заявил, что армия республики поможет охладить горячие головы и заверил народ в защищенности страны.
Анатолий Бибилов официально вступил в должность президента Республики Южная Осетия.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении может состояться в Москве 27 апреля.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.
Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, который должен был совершить теракт на территории СНГ в День Победы.
Военнослужащие 201-й российской военной базы примут участие в военном параде 9 мая в Душанбе.
Первый официальный автобусный маршрут начал курсировать между Москвой и Ереваном.
Министра экономики Латвии за противодействие проекту газопровода Nord Stream 2 обвинили в предательстве интересов страны.
В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в Кишинев начали подключать отопление.
Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии, Пакистана и Ирана может «размыть» ее эффективность, считает эксперт.
День конопли прошел в Вильнюсе под лозунгом ее легализации. С 1 января этого года ответственность за потребление конопли ужесточена.
Премьер-министр Абхазии создал интригу вокруг того, что абхазская делегация подарит избранному президенту Южной Осетии.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.