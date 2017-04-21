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Изет Хибба
© Sputnik. Анжелика Бения

Хибба: Абхазия будет помогать Крыму в строительстве автодороги

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Абхазская делегация принимает участие в Ялтинском международном экономическом форуме–2017 (ЯМЭФ), который проходит в Республике Крым. Начальник отдела лицензирования Министерства экономики Абхазии Изет Хибба в интервью Sputnik Абхазия рассказал о перспективах сотрудничества Абхазии и Крыма.

"В рамках посещения Ялтинского международного экономического форума была организована  встреча с одной из крупнейших российских строительных  компаний, которая занимается строительством автомобильных дорог. Данная компания получила подряд на строительство автодороги "Таврида", которая будет проходить по всей территории Крымского полуострова. На уровне правительства Абхазии и руководства Крыма велись переговоры о поставках инертных материалов из Республики Абхазия в Республику Крым. В Абхазии будет проведено совещание с абхазскими производителями на предмет их готовности к поставкам инертных материалов в Крым", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Хибба.

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