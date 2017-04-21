Хибба: Абхазия будет помогать Крыму в строительстве автодороги

"В рамках посещения Ялтинского международного экономического форума была организована встреча с одной из крупнейших российских строительных компаний, которая занимается строительством автомобильных дорог. Данная компания получила подряд на строительство автодороги "Таврида", которая будет проходить по всей территории Крымского полуострова. На уровне правительства Абхазии и руководства Крыма велись переговоры о поставках инертных материалов из Республики Абхазия в Республику Крым. В Абхазии будет проведено совещание с абхазскими производителями на предмет их готовности к поставкам инертных материалов в Крым", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Хибба.