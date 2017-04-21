Ардзинба: морское сообщение увеличило бы турпотоки Крыма и Абхазии

"Все, что сегодня происходит в Крыму, имеет большое значение. Участие на таких площадках — обмен опытом. За один год, прошедший с момента участия в форуме в прошлом году, мы видим серьезные изменения в Крыму", — сказал Ардзинба.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта). Наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. Организаторы Форума – Правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке Администрации президента Российской Федерации.