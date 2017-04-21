23:48 21 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото Адгура Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба: морское сообщение увеличило бы турпотоки Крыма и Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
7311

Абхазская делегация принимает участие в Ялтинском международном экономическом форуме–2017 (ЯМЭФ), который проходит в Республике Крым. Министр экономики Абхазия Адгур Ардзинба рассказал, чего ждать от Ялтинского форума.

"Все, что сегодня происходит в Крыму, имеет большое значение. Участие на таких площадках — обмен опытом. За один год, прошедший с момента участия в форуме в прошлом году, мы видим серьезные изменения в Крыму", — сказал Ардзинба.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта). Наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России.  Организаторы Форума – Правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке Администрации президента Российской Федерации.

По теме

Ардзинба в Крыму: Абхазия не планирует увеличивать турпоток
Хибба: Абхазия будет помогать Крыму в строительстве автодороги


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Приготовление первого сыра в селе Дурипш
Сварите сыр
Кто может стать гражданином: глава МВД Абхазии давал разъяснения в Гале
Кто может стать гражданином: глава МВД Абхазии давал разъяснения в Гале
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia