Демоян: экспозицию в Риге, посвященную геноциду армян, посетило 15 тысяч человек

Армяне всего мира 24 апреля вспоминают жертв Геноцида, совершенного в Османской Турции 102 года назад. В самой Армении и за ее пределами проходят массовые памятные мероприятия.

Напомним, что геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Однако Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении около полутора миллиона армян в годы Первой мировой войны.

"После 100-летней годовщины мы можем утверждать, что отрицание геноцида в Турции уже не стопроцентное явление. Это большой результат, так как в самой Турции это стало предметом обсуждения. Я могу сказать, что отрицать геноцид уже не модно в турецких исторических кругах. В прошлом году мы добились еще одного уникального успеха – на территории ЕС, в столице Латвии – Риге, была открыта вторая постоянная музейная экспозиция, посвященная теме геноцида армян. Только с мая по декабрь прошлого года 15 тысяч человек посетили эту выставку, в основном граждане ЕС", — сказал в интервью Sputnik Демоян.